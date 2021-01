Con la toma de posesión de Joe Biden como el 46º presidente de Estados Unidos, su esposa Jill Biden se convertirá en la siguiente primera dama.

La doctora en educación ha acompañado a Biden desde su vicepresidencia entre 2009 y 2017, incluso desde su primera candidatura como presidente de EU en 1987.

En sus más de 40 años de matrimonio, Jill ha visto crecer su familia con el presidente electo, también se ha vinculado a la política gracias a su influencia y lo ha acompañado hasta en sus momentos más difíciles, como la pérdida de su hijo Beau Biden por cáncer cerebral en 1985.

Ahora la pareja regresa a la Casa Blanca, pero esta vez como la primera familia del país.

En la Convención Nacional Demócrata de 2020 dijo que era para ella un honor servir como primera dama en caso de que su esposo ganara las elecciones, y así fue.

Dijo que si Biden y Harris llegaban a la Casa Blanca, “trabajarán tan duro como ustedes para mejorar esta nación. Y si tengo el honor de servir como su primera dama, también”.

A continuación te dejamos con 10 datos sobre Jill Biden.

Durante décadas ha ejercido como maestra. Desde hace años es maestra activa en Northern Virginia Community College, donde enseña inglés.

También enseñó en varias escuelas públicas de Delaware como Delaware Thecnical Community College y Wilmington’s Brandywine High School.

Obtuvo una licenciatura en inglés por parte de la Universidad de Delaware, una maestría en educación en lectura por West Chester University of Pennsylvania y un doctorado por la Universidad de Delaware en 2007.

En una entrevista que dio a CBS durante la campaña presidencial de Biden, Jill dijo que si llegaba a ser la primera dama, todavía mantendría su trabajo como maestra. Así lo hizo durante su periodo como segunda dama en Northern Virginia Community College.

Durante su periodo como primera dama, también planea seguir luchando por las matrículas universitarias gratuitas y la financiación para investigaciones científicas del cáncer.

En 2020, Wall Street Journal publicó un artículo donde le sugería a Biden eliminar su título de doctora en sus presentaciones oficiales; sin embargo, Jill no lo hizo tras recibir varias muestras de apoyo de Michelle Obama y otras mujeres líderes.

Respondió al artículo con “Una de las cosas de las que estoy más orgullosa es de mi doctorado. Quiero decir, trabajé muy duro para ello. Sabes, Joe vino cuando presenté mi tesis”.

Teaching is not what I do. It's who I am. I'll be giving my convention speech tonight from my former classroom. Brandywine High School. Room 232. pic.twitter.com/NXx1EkqVGq

Según CBS, Jill Biden trabajó como maestra de inglés en varias escuelas comunitarias entre 2009 y 2017.

Asimismo apoyó a alumnos de familias de militares, inmigrantes y refugiados. “Amo sus historias, amo quiénes son como personas, y amo el hecho de que puedo ayudarlos en su camino hacia el éxito”.

Aunque gran parte de su vida ha vivido en Delaware con su familia, Jill Jacobs, como se apellida originalmente, nació en Hammonton, Nueva Jersey y creció en Willow Grove, Pensilvania con sus hermanas.

En un post que hizo Jill en Twitter recordó cómo conoció al actual presidente electo. Según la anécdota, Biden hizo una llamada al azar un sábado de 1975, posteriormente se encontraron en una primera cita, en un cine de Filadelfia, cuando ella tenía 24 años, en ese entonces Joe tenía 33.

"How did you get this number?"



Those were the first words I spoke to Joe when he called me out of the blue on a Saturday in 1975.



I’ll be speaking tonight at the #DemConvention. I hope you’ll tune in! pic.twitter.com/t0amDEM2kT