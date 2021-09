Es el rascacielos que reemplazó en el cielo neoyorquino a las Torres Gemelas, reducidas a cenizas. Inaugurado en 2014, el One World Trade Center, el edificio más alto de Estados Unidos, de 541 metros, se convirtió en una torre emblemática de la capital económica del país, símbolo de resiliencia tras el horror de los atentados del 11 de septiembre.

Desde su origen fue concebida como un testimonio de la resiliencia de Nueva York, una visión hacia el futuro a pesar del desastre, afirma Kenneth Lewis, uno de los arquitectos del estudio SOM, que construye rascacielos en todo el mundo.

Aunque las imágenes de las Torres Gemelas en llamas fueron trágicas, nadie cuestionó la idea de erigir otro rascacielos en su lugar.

Para los arquitectos fue la ocasión de concretar conceptos con los cuales soñaban hace años.

Las imágenes de personas saltando al vacío para escapar del fuego figuran entre las más pesadillescas del 11 de septiembre.

The sun rising above One World Trade Center in New York City, Friday morning #newyork #newyorkcity #nyc @_WTCOfficial @agreatbigcity pic.twitter.com/DGPwXZlcvN