Abren investigación por fotos de estudiantes bailando a maestros en escuela de EU

Una preparatoria de Kentucky, en Estados Unidos, es investigada luego de la difusión de una serie de fotografías de alumnos hombres bailando en ropa interior sobre el regazo de maestros.

Las imágenes fueron difundidas en Facebook como parte de la semana de bienvenida de la Hazard High School, donde se lleva a cabo una actividad conocida como "Man Pageant" y "Costume Day".

En las fotografías se observa que los estudiantes bailan al personal de la institución, entre quienes se encontraba Donald Mobelini, el director de la escuela y alcalde de la ciudad.

En otras imágenes se mostraba a alumnas vestidas con uniformes de "Hooters", las cuales también fueron eliminadas de Facebook.

De acuerdo con las autoridades del distrito escolar, se abrió una investigación por las imágenes de los estudiantes bailando a los maestros y prometieron sancionar a los responsables.

También se informó que se organizará un comité de actividades estudiantiles para supervisar todos los eventos de los alumnos y se capacitará a todo el personal sobre las conductas apropiadas en la institución.

Um. Exactly what is going on here, y’all? C’mon Hazard. Get it together. pic.twitter.com/GZQCdYnpbF