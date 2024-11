Marilyn Cote, la abogada mexicana que fingió ser especialista en psiquiatría egresada de la Universidad de Oslo y la Universidad de Harvard para dar consulta y recetar medicamentos controlados, volvió a causar polémica cuando se reveló que le pidió matrimonio a un paciente más joven tras presuntamente manipularlo.

En 2020, Bryant, de entonces 24 años, llegó al consultorio de Torres Médicas Angelópolis para recibir ayuda profesional, debido a que padecía problemas con adicciones que no pudo controlar, sin embargo, la relación con la pseudopsiquiatra se tornó personal después de que lo diagnosticó como un “psicópata maligno” con esquizofrenia y trastorno de personalidad.

De acuerdo con Aurora, madre de Bryant, la abogada originaria de Tlaxcala, México, le propuso a su hijo trabajar en el establecimiento para hacer publicidad, ya que el joven es blanco de cabello rubio y su apariencia física coincidía con las imagen de la clínica, además, se le propuso recibir descuentos en los medicamentos durante todo el tratamiento.

Tras aceptar la propuesta, el paciente se quedó en Puebla para recibir la terapia médica, pero con el paso de los meses, la falsa psiquiatra presuntamente le administró medicamentos que le permitieron manipularlo hasta que formalizaron una relación íntima y contrajeron matrimonio.

“Ella fue, se le metió, terminó en su cama, me dijo que se tenía que casar con ella por su familia, porque ella era señorita... Ella me dijo que se enamoró de mi hijo, que no me preocupara y que ella tenía todo. A mi hijo lo traía dopado y drogado”, aseguró Aurora para N+.

El video de la propuesta causó polémica en redes sociales, ya que mientras Cote luce una apariencia segura, el joven es captado con un aspecto tranquilo, que según usuarios, refleja su estado de inconsciencia por la medicación.

Aurora también comentó que “escondió” a su hijo de Cote y lo llevó a Estados Unidos, ya que recibieron amenazas de muerte por parte de la abogada egresada de la BUAP, quien aseguró que “les daría donde más les duele” cuando Bryant dejó de asistir a consulta. Antes de su relación sentimental, Cote lo hizo pasar como su hijo, quien recibió el nombre de Jared Hansen en redes sociales.

#MarylinCote enamoró con regalos a uno de sus pacientes con quien se caso y durante la relación le suministraba medicamentos para que la obedeciera. (1-2) pic.twitter.com/TeeM3S9BqH — RevistaPuebla (@revista_puebla) November 11, 2024

¿El Dr. Rodrigo Orcajo es esposo de Marilyn Cote?

Marilyn Cote, publicó durante años su presunta relación con el Dr. Rodrigo Orcajo, un especialista real egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fue su psiquiatra y que se deslindó de mantener un romance con la acusada, luego de que se revelaron las farsas con las que atendía a sus pacientes.

Además de aparecer en las fotografías editadas, acompañó a Cote a la presentación de su libro “El Psicodiagnóstico de Rorschach en la perfilación criminológica: Indicadores más frecuentes” en un evento organizado por la Secretaría de Cultura en Puebla, mientras que su cédula profesional fue colocada en las recetas que emitía la pseudopsiquiatra.

En un video viral en redes sociales, publicado por el médico e influencer conocido como ‘Mr. Doctor’, se observa que los involucrados llegan a la puerta de los vecinos de Cote, mientras ella grita “dicen que no existe, es real, que nomás estoy buscando el amor" y él se resiste para “intentar escapar”. A pesar de las imágenes, Orcajo aseguró que no está involucrado en las irregularidades y que solo se trata de una de sus pacientes:

“Que pasó? Que evidentemente había sido llevado a casa de Marilyn en contra de mi voluntad. Jaloneado. No sabía donde estaba, no conozco Puebla y no tenía mi auto. Solo se que es una privada y es el domicilio de junto al que estuve”, señaló.

📹#MarilynCote jalonea y golpea al Dr. Rodrigo Orcajo para que diga que son pareja.🤦



🚨 La poblana es una expaciente, y su expediente médico revela un diagnóstico con indicios de sociopatía.



📌 Cote fue denunciada por suplantar al psiquiatra usando su cédula profesional. pic.twitter.com/Mp9ItiHBvb — Luis David García (@ldgarcia_mkt) November 11, 2024