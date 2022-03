Acusan a hombre por atacar a 7 mujeres asiáticas en Nueva York

Un hombre de 28 años es acusado de atacar a siete mujeres de orígenes asiáticos en Manhattan, Nueva York en menos de dos horas.

En medio de la ola de violencia y crímenes de odio que vive la ciudad, las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York dieron a conocer un nuevo reporte de ataques racistas en contra de mujeres inocentes.

Steven Zajonc, quien se cree es una persona sin hogar y con problemas mentales, fue arrestado y acusado por golpear de forma violenta primero a una mujer de 57 años cerca de Madison Avenue y East 30th Street y posteriormente a una joven de 25 años, causándole daños en la cara y en los brazos.

Minutos después atacó a una tercera víctima a varias cuadras de Park Avenue South y East 23rd Street, a una cuadra de Madison Square Park. Según los informes, se trató de una mujer de 21 años a la que golpeó en la cara con el puño cerrado.

En las declaraciones juradas obtenidas por el NYPD, la cuarta mujer también recibió golpes con el puño cerrado en la cara, lo que le ocasionó lesiones en los labios.

Para los siguientes minutos continuó caminando por Broadway para agredir a una joven de 19 años, otra de 25 y a una de 20, a ésta última la atacó y la aventó contra el suelo.

Todos los ataques fueron sin provocación ni interacción previa, por lo que se cree que el hombre fue motivado por su propia locura y odio hacia personas asiáticas; las víctimas fueron atendidas a tiempo en hospitales cercanos.

Tras las denuncias, Zajonc, que parece ser un extranjero, fue buscado por la policía a través de redes sociales, con videos de vigilancia que captaron algunos de los ataques y otros que mostraron su rostro mientras caminaba por varias zonas cercanas a las áreas de los incidentes .

WANTED-ASSAULTS (Hate Crime): 2/27/22 from 6:30PM to 8:37PM, Seven incidents in various Manhattan South Precincts. In all 7 cases the suspect punched Asian female victims. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip to https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward UP to $3,500 pic.twitter.com/NJu3zTtYDe