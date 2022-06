Acusan a mujer de rociar con gas pimienta a jóvenes asiáticas en NY

Una mujer fue acusada formalmente de crímenes de odio por rociar gas pimienta a cuatro jóvenes de origen asiático en la ciudad de Nueva York, mientras las insultaba por su origen.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio, cuando las cuatro mujeres salían del Festival de las Flores en Manhattan. Una de las jóvenes perdió su bolsa y lo buscaron por los sitios que habían recorrido.

Mientras hacían una parada en una esquina para decidir sus siguientes pasos, una mujer comenzó a agredirlas al afirmar que la estaban acosando. Ella intentaron explicar que sólo estaban buscando la bolsa perdida.

Ella insistió y dijo que la estaban molestando, aunque las jóvenes intentaron disculparse con ella.

En un video difundido en redes sociales se observa que la mujer vestida de rosa les grita “Regresen por donde vinieron” y luego les arroja el gas pimienta. Ellas trataron de alejarse, pero la agresora las persiguió para seguir rociándoles del spray y luego escapó.

Una de las jóvenes declaró que no pudo ver por cerca de media hora por el spray que le roció en los ojos.

La atacante fue identificada como Madeline Barker, una mujer de 47 años originaria de Florida. Luego de ser filmada agrediendo a las jóvenes de origen asiático, fue detenida el viernes pasado.

The pictured individual is Wanted for an Assault that occurred on June 11th on the corner of 9th Avenue and West 14th Street. The perpetrator made xenophobic remarks and discharged pepper spray at 4 female victims. Please contact Crimestoppers (1 800 577-TIPS, @NYPDTips). pic.twitter.com/ypzXxUs6IL