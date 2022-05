Acusan a mujer por dejar morir de calor a sus perros dentro de su auto

Una mujer de Florida fue detenida y acusada por haber dejado a sus perros dentro de su auto, a extremas temperaturas, mientras iba a comer con su novio.

De acuerdo con los informes, Tesia White dejó a sus cuatro perros dentro del auto, aún sabiendo que hacía demasiado calor en el interior del vehículo debido al intenso sol, cuando llegó a Corkscrew Bar and Grill, en Canal Street, New Smyrna Beach, Florida para comer.

El Departamento de Policía de New Smyrna Beach, que atendió el llamado de la mujer en el 911, dijo en un documento que Tesia dejó aparentemente a los cuatro perros dentro del auto con las ventanillas ligeramente abiertas y el aire acondicionado durante una hora.

Durante dicho tiempo, supuestamente estuvo vigilándolos desde el restaurante e incluso fue a verlos algunas veces; sin embargo, cuando se disponía abandonar el lugar, encontró a los cuatro perros visiblemente afectados sobre los asientos.

“Supuestamente revisó a los perros durante su comida, pero los encontró a todos muertos cuando terminó su almuerzo, casi una hora después”, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

“Estoy fuera de Corkscrew Bar and Grill en Canal Street y tengo cuatro perros junto a mí”, comenzó White a decir en el reporte al 911 hecho después de encontrar a sus perros afectados por el calor en el auto.

Más adelante en la llamada, White dijo que había dejado el aire acondicionado prendido y las ventanillas abiertas, pero los perros lo apagaron accidentalmente con sus movimientos dentro del auto.

“Les echamos agua, pero parecen inconscientes”, continuó diciendo.

Los perros, que eran un goldendoodle de cuatro años, dos goldendoodle de 12 semanas y un boxer de dos años, murieron por golpe de calor dentro del automóvil que se encontraba a temperaturas insoportables cuando la policía atendió el incidente.

Los oficiales de policía dijeron en su comunicado que la mujer fue encontrada con sus perros en la acera ya muertos y lloraba desconsoladamente mientras acunaba a uno de ellos en sus brazos.

“No se me debería permitir tener un perro. No puedo creer que haya dejado que esto sucediera”, repetía Tesia a la vez que era consolada por su novio.

La sospechosa, con cuatro cargos de crueldad animal, fue detenida y enviada a la Cárcel del Condado de Volusia con derecho a pagar una fianza de $10 mil dólares.

En redes sociales se dio a conocer un video tomado desde el chaleco de un agente, justo en el momento en que Tasia White era detenida.

Tesia White arrested by @NSBPolice. They say she locked four dogs in her car while she and her boyfriend had lunch downtown. All four dogs died. She faces animal cruelty charges. Judge sets bond at $10,000. #FOX35 pic.twitter.com/igBawzNvAQ