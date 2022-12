Acusan a policía de Estados Unidos por compartir fotos íntimas de su esposa

Un policía estadounidense fue acusado de seis cargos por compartir sin autorización fotos que le tomaron a su esposa a escondidas y desnuda cuando se mandó a aumentar el tamaño de los senos, informaron este viernes medios locales.

Tanto el acusado Brady Lamas, de 45 años, como su esposa son oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles detalló que entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Lamas distribuyó varias imágenes íntimas de su esposa a otras personas, incluidos compañeros de policía.

En la denuncia judicial la mujer asegura que las fotos fueron cirugía de aumento de senos tomadas a escondidas durante las visitas que realizó a un médico después de que se sometió a una.

La víctima interpuso una denuncia contra su esposo y pidió una orden de alejamiento.

"No sabía que me habían tomado las fotos y no di mi consentimiento para que se compartiesen fotos mías con nadie", escribió la mujer en los documentos judiciales citados por el canal ABC.