Adele pospone su residencia de 24 fechas en Las Vegas

Adele pospuso una residencia de 24 fechas en Las Vegas horas antes de que comenzara, citando retrasos de entregas y casos de coronavirus en su equipo.

La estrella británica dijo que estaba “destrozada” y prometió reprogramar los conciertos.

En un mensaje de video publicado en sus redes sociales, Adele dijo entre lágrimas: “Lo siento mucho, pero mi espectáculo no está listo”.

All dates will be rescheduled

More info coming soon

