Adiós, Ivanka Trump; hola, Ashley Biden

Con la victoria presidencial sobre los hombros del demócrata Joe Biden inicia una nueva era para Estados Unidos y finaliza otra bastante controvertida con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.

Junto con el actual presidente, en enero de 2021 su familia dejará Washington para cederle el lugar a los nuevos inquilinos, lo que significa que ya no habrá más de Melania y Barron, pero principalmente no habrá más de la mano derecha de Trump, su hija Ivanka, al menos en el ojo público con relación a la política hasta nuevo aviso.

Ivanka le cederá el lugar a Ashley Biden como la primera hija, first daughter, una vez que Biden tome protesta de su nuevo puesto al frente del país; aún no está claro si tendrá las mismas participaciones y responsabilidades en la Oficina Oval como las tuvo Trump durante los últimos años.

Ashley es la hija menor del presidente electo y la única mujer que tuvo con su segunda esposa Jill Biden.

En los años 70 Joe tuvo una hija llamada Noemi, pero falleció cuando tenía un año de edad en un fatídico accidente automovilístico que también cobró la vida de Neilia Hunter, la primera esposa de Joe.

Ashley tiene 39 años y nació el 8 de junio de 1981 en Wilmington, Delaware.

A diferencia de sus hermanos Hunter y Beau, éste último fallecido en 2015 por cáncer cerebral, tiene una vida a bajo perfil en la política y en el ojo público.

Las campañas como senador y vicepresidente de Estados Unidos inspiraron a la joven a emprender una carrera como activista a favor de la educación, la justicia y el bienestar infantil.

“Mi papá siempre me enseñó que el silencio es complicidad y que debo defender a cualquiera que haya sido tratado injustamente. Eso se ha quedado conmigo hasta la edad adulta y es el principio rector de mi vida profesional”, dijo Ashley en una entrevista con Delaware Today.

Se especializó en antropología cultural en la Universidad de Tulane, pero en el camino se interesó por el activismo hasta llegar a ser la directora ejecutiva del Centro de Justicia de Delaware en 2014 para trabajar con la reforma de la justicia penal.

La muerte de su hermano mayor, Beau, hizo que Ashley siguiera con su carrera enfocada en los más necesitados.

En 2017 Biden le dijo a Glamour que su dedicación a las causas sociales surgió a edad muy temprana y sólo se intensificó con el paso de los años e influencia de su familia.

Las causas que se propuso cubrir en sus inicios en el activismo era el cuidado animal.

“Cuando era niña, siempre me encantaron los animales, y descubrí que el brillo de labios de Bonne Bell se estaba probando en animales, así que organicé mi escuela para comenzar a escribir cartas a la empresa”, le reveló a la revista.

“Luego me obsesioné con la difícil situación de los delfines que se quedan atrapados en las redes de atún. Mi papá me puso en contacto con la congresista Barbara Boxer, a quien apodé la ‘dama de los delfines’, y ella me llevó a la sala para ayudar a presionar al congresista republicano a favor de la Ley de Información al Consumidor para la Protección de los Delfines”.