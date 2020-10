Agregan cargos a Amy Cooper, acusada de racismo en Central Park

Amy Cooper, la mujer que dijo ‘sentirse amenazada’ por un hombre negro en Central Park en mayo pasado, ha recibido nuevos cargos judiciales por haber hecho una segunda llamada al 911 con tintes racistas.

Según informes revelados por fiscales de Nueva York, la mujer de 41 años añadió nuevos cargos a su caso por haber hecho una segunda llamada acusando falsamente a un afroamericano llamado Christian Cooper de haberla agredido dentro de la sección de Central Park Ramble, dedicada a la observación de aves.

La segunda llamada no fue reportada anteriormente, pero los informes indican que Cooper repitió la acusación y dijo que el hombre negro “intentó agredirla”. Una vez que llegaron los agentes, admitió que el hombre no la agredió ni tampoco entró en contacto con ella.

En julio pasado la mujer fue acusada de un delito de tercer grado que la llevaría a la cárcel hasta por un año. Se le citó a comparecer el pasado 14 de octubre para la lectura de cargos.

Amy se hizo viral en redes sociales durante mayo pasado por llamar al 911 para acusar al señor Christian Cooper de amenazarla mientras paseaba por el popular parque.

De acuerdo con un video grabado por la víctima, Cooper, que no comparte relación con Christian, llamó al 911 luego de que éste le pidiera que le pusiera una correa a su perro, regla que deben cumplir los dueños que visitan Central Park.

Cuando la mujer se negó, el hombre llamó al perro para que se acercara por lo que Amy lo enfrentó y lo amenazó con llamar a la policía.

“Hay un hombre afroamericano amenazando mi vida”, se escucha en el clip viralizado en redes sociales.

Después de darse a conocer el caso, Amy fue suspendida de su empleo en la firma de inversión Flankin Templeton y su perro fue entregado al refugio Abandoned Angels Cocker Spaniel Rescue Inc. donde había sido adoptado días previos al incidente.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm