Airbnb retira polémica oferta que incluía "una cabaña de esclavos de 1830"

La compañía Airbnb retiró hoy de su listado de propiedades en oferta una vivienda en el estado de Misisipi que incluía "una cabaña de esclavos de 1830", después de que fuera denunciada en un vídeo de un abogado que se hizo viral.

La compañía salió posteriormente con un mensaje de disculpas: "Propiedades que han servido para albergar esclavos no tienen lugar en Airbnb. Pedimos disculpas por los traumas o el dolor causados por la presencia en esta lista, u otras miliares, y por no haber actuado antes para resolver este problema".

La casa en cuestión se presentaba como parte de una mansión en Greenville, Misisipi, e incluía esa "cabaña de esclavos" que había sido totalmente remozada como un "bed and breakfast" para incluir todas las comodidades de una vivienda rural en mitad de una plantación.

A listing on Airbnb just got pulled down because it’s description said that it was an 1830s slave cabin.



This has prompted Airbnb to now work with experts to create policies for properties that are associated with slavery.



How was this allowed for so long? pic.twitter.com/qOTknBUa5o