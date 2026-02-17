La policía de Washington, D.C., detuvo a un hombre que corrió hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta en la mano, se informó el martes.

La policía indicó que el hombre soltó el arma y obedeció cuando agentes de la Policía del Capitolio lo “interpelaron”.

El Congreso no estaba en sesión en esos momentos.

Antes, la Policía del Capitolio había instado a la gente a evitar la zona e indicó que los "agentes acaban de detener a una persona con lo que parece ser un arma".