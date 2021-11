Alerta en Nueva York y Nueva Jersey por poderosa tormenta

Una poderosa tormenta azotó el martes la costa noreste de Estados Unidos y las autoridades advirtieron que podría provocar inundaciones, fuertes vientos y cortes de electricidad.

Nueva York y Nueva Jersey emitieron declaraciones de emergencia antes de la tormenta, que se pronostica ganará fuerza a lo largo del día mientras se desplaza hacia Nueva Inglaterra.

Partes de Nueva Jersey recibieron más de 12.5 centímetros (5 pulgadas) de lluvia el martes por la mañana, causando inundaciones en algunas áreas, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología. Fuertes vientos azotarán el área hasta la noche del miércoles, lo que conlleva la posibilidad de apagones, vaticinaron expertos.

High winds, rains and a midwestern tornado were among the weather emergencies experienced by many cities and towns across the U.S. pic.twitter.com/F5oaEI9DzE

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, aplazó la apertura de las oficinas estatales hasta las 11 am debido a las lluvias y el viento. La tormenta hizo que la Universidad Rutgers moviese las clases a la internet para el día, mientras que algunos colegios y distritos escolares cancelaron las clases.

En Nueva Inglaterra, las autoridades advirtieron de inundaciones y apagones. Lo peor era esperado para el martes por la noche y el miércoles por la mañana, fustigando la región con intensos aguaceros y vientos poderosos.

Se pronosticaban ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora (75 mph) en Cape Cod, Massachusetts, y vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora (45 mph). El Servicio de Meteorología advirtió que las olas frente a la costa pudieran alcanzar 5,8 metros (19 pies).

La Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts suspendió el servicio de ferris para el martes y el miércoles. En Salem, que celebra uno de los mayores festivales de Halloween en el país en todo octubre, la municipalidad canceló el servicio de ferry a Boston, y llamó a los visitantes a tomar el tren.

La tormenta ya ha obligado a cancelar o retrasar vuelos y las autoridades federales advirtieron sobe demoras y cancelaciones en la región.

A coastal storm will continue to bring high winds and heavy rain which may cause flooding to coastal areas of the Northeast U.S. Tuesday. Severe thunderstorms associated with large hail, wind damage and isolated tornadoes are expected across parts of the Plains late Tuesday. pic.twitter.com/NMiSRaNFw0