Un enfrentamiento a tiros este lunes cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto dejó heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona.

Los agentes abrieron fuego en respuesta, informó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn. Un transeúnte fue alcanzado por un disparo del sospechoso, añadió.

Quinn dijo que la caravana del vicepresidente JD Vance circuló por la zona poco antes del tiroteo, pero no había indicios de que fuera el objetivo.

El incidente ocurrió el lunes cerca de la calle 15 y la Avenida Independence, a poca distancia del Monumento a Washington.

El Servicio Secreto pidió a la gente que se mantuviera alejada de la zona en lo que los equipos de emergencia respondían al tiroteo a poca distancia de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump realizaba un evento de pequeñas empresas.

La Casa Blanca fue cerrada brevemente mientras las autoridades investigaban el incidente. El Servicio Secreto condujo a los periodistas hacia la sala de prensa, y Trump continuó con su evento sin interrupción.

Vito Maggiolo, portavoz del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de D.C., dijo que unidades de emergencia trasladaron a un hombre adulto al hospital y atendían a lo que parecía ser un adolescente que sufrió lesiones menores. Remitió cualquier otra pregunta al departamento de policía.

El incidente atrajo una gran presencia policial, poco más de una semana después de que un hombre armado intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Cole Tomas Allen ha sido acusado en ese incidente, en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido