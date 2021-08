Alertan sobre alimento para perros contaminado con salmonela y listeria

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) acaba de emitir una nueva alerta sobre una marca de alimento para perros contaminado con salmonela y listeria.

De acuerdo con un anuncio hecho por la agencia, el producto de la marca puede significar una amenaza para los animales que lo consumen y para los dueños que lo manipulan.

La alerta se hizo sobre los paquetes de medio kilo de Beef HVM de la marca Top Quality Dog Food.

Según los informes, puede causar infección en los animales que los consumen y en los humanos si no se lavan bien las manos después de haber entrado en contacto con los productos “o cualquier superficie expuesta a estos productos”.

Desde que se emitieron los primeros informes sobre contaminación y hasta el momento, los productos comenzaron a ser retirados en ocho entidades de Estados Unidos.

Asimismo, ya se han retirado aquellos que fueron enviados por correo y entrega directa entre el 27 de julio y 2 de agosto de 2021.

En respuesta, la marca emitió su comunicado señalando que estaba tomando cartas en el asunto y que había puesto el producto en cuarentena para otras investigaciones.

