Altas temperaturas baten récords en el oeste de EU y Canadá

Las altas temperaturas en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá siguieron batiendo récords este lunes en ciudades como Seattle (estado de Washington) y Portland (Oregón) y regiones como la provincia canadiense de Columbia Británica, una situación que ha provocado un gran aumento de emergencias médicas por insolaciones y la suspensión de clases.

Los servicios de emergencia de Portland, que alcanzó los 46 grados centígrados (115F) este lunes, han experimentado estos días un incremento del 120 % de llamadas relacionadas con el calor en comparación con el año pasado, según datos de la compañía American Medical Response, con sede en Oregón.

Sobre estas asfixiantes condiciones, Tyler Kranz, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés) de Portland, aseguró en declaraciones a Efe que "no se esperan temperaturas realmente normales hasta el 5 de julio".

A unos 280 kilómetros al norte, en Seattle, el termómetro superó este lunes los 37 grados centígrados (100 grados Fahrenheit) por tercer día consecutivo, convirtiéndose esta en la primera vez en la historia que una racha así ocurre en esa ciudad, de acuerdo al NWS.

