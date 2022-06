Amber Heard tras juicio: "No pueden decirme que creen que esto ha sido justo"

La actriz Amber Heard dijo que el "odio" que sufrió en las redes sociales durante el juicio contra Johnny Depp no fue "justo", pero insistió que no culpa al jurado por tomar partido a favor de su exmarido.

Después de seis semanas en la corte, un jurado concedió a Depp más de 10 millones de dólares por daños y difamación, y 2 millones a Heard quien había contrademandado

El caso, que fue transmitido en vivo, expuso detalles íntimos sobre la vida privada de la expareja de Hollywood, y Heard se volvió un blanco en las redes sociales.

"No presumo que una persona promedio deba saber estas cosas", dijo la actriz en su primera amplia entrevista desde el veredicto. "Y no lo tomo de forma personal".

"Pero incluso si alguien está seguro de que me merezco todo este odio, incluso si creen que estoy mintiendo, no podría mirarme a los ojos y decirme que cree que ha habido una justa representación en redes sociales".

"No pueden decirme que creen que esto ha sido justo", dijo a la estación estadounidense NBC.

Depp demandó a Heard por un artículo de opinión publicado en el Washington Post en el cual ella, sin nombrarlo, se describe a sí misma como una "figura pública representando violencia doméstica". Heard contrademandó después de que el abogado de su exesposo calificará sus denuncias sobre violencia como un "engaño".

La opinión pública durante el juicio se mostró mayoritariamente a favor de Depp, y los abogados de Heard acusaron a su equipo legal de "demonizarla"

La abogada de Heard, Elaine Bredehoft dijo que la actriz de "Aquaman" quiere apelar el veredicto.

En un extracto de la entrevista publicado este lunes, Heard dice que no toma "de forma personal" la decisión del jurado.

"Se sentaron en esas sillas y escucharon durante tres semanas testimonios de empleados pagos (...) ¿Cómo no llegar a esa conclusión?", dijo Heard en la entrevista que será divulgada en su totalidad el viernes.

"No los culpo. En realidad entiendo que él es una figura amada, y la gente siente que lo conoce. Él es un actor fantástico", comentó refiriéndose a Depp.

Cuando la entrevista agregó que el deber del jurado implicaba no dejarse influenciar por el estatus de Johnny Depp, Heard reiteró su opinión: "¿cómo no podrían (hacerlo) luego de escuchar durante tres semanas y media testimonios afirmando que soy una persona sin credibilidad?".

.@savannahguthrie sat down for an exclusive conversation with #AmberHeard. "You cannot tell me that you think that this has been fair,” Heard shared, in reference to social media representation. pic.twitter.com/56Ju7pYg1x