Amenaza de fuertes tormentas en Texas; miles sin electricidad

Fuertes tormentas mataron a una persona en Texas el martes, al tiempo que granizó en comunidades y vientos intensos derribaron árboles contra postes del tendido eléctrico en otras partes en el sur de Estados Unidos. Las autoridades emitieron una serie de alertas de tornado al inicio de lo que pudieran ser dos días de condiciones climáticas violentas en la región.

En el este de Texas, el jefe de bomberos de Whitehouse, Madison Johnson, confirmó que una persona murió. Las autoridades no dieron a conocer más detalles, aunque dijeron que árboles cayeron sobre al menos cuatro casas en el área.

Más de 46,000 viviendas y negocios estaban sin electricidad desde el este de Texas hasta el centro de Alabama. Relámpagos cayeron en un mercado de baratas en la comunidad de Lacey’s Spring, en el norte de Alabama, causando un incendio que destruyó el edificio, dijo la prensa, y una crecida en la Bahía de Mobile cubrió parte de la carretera Interestatal 10. Algunos condados en los que se habían declarado alertas de tornado reportaron árboles caídos y casas destruidas. No se reportaron heridos.

El Centro de Predicciones de Tormentas dijo que eran posible tormentas intensas con tornados en una vasta región desde el sur de Mississippi hasta las costas de Georgia y Carolina del Sur. El área más en riesgo incluía más de 8 millones de personas en las ciudades de Mobile y Montgomery, Alabama; Tallahassee, Florida; y Columbus y Savannah, Georgia.

Several severe storms rolled across North Texas late last night with a few spawning possible tornadoes. The @NWSFortWorth will be out investigating the damage today and we should have some updates later this afternoon. #txwx #ntx #texasweather #texas pic.twitter.com/cznvdLsH4x