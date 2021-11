AMLO agradece a Biden que no trate a México como "patio trasero"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este jueves las gracias a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por no tratar a México como "patio trasero" y celebró su "trato respetuoso".

López Obrador se pronunció así en su primera reunión en persona con Biden, en el contexto de la IX Cumbre de los Líderes de Norteamérica, que se celebra en la Casa Blanca.

"Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos, me dijo que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía", agregó.