El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó este viernes que presentará una reforma constitucional para prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos al argumentar que afectan a la salud e involucran una red de corrupción.

“Así como lo del consumo de drogas químicas como e l fentanilo, así también vamos a pedir la prohibición de los vapeadores y también otras cosas que no quiero adelantar ahora, pero sí se va a plantear porque es un criterio mercantilista y corrupto”, dijo en su rueda de prensa diaria.

Desde octubre de 2021, el Gobierno mexicano ha implementado políticas para reducir la comercialización de estos productos para "preservar el derecho humano a la salud".

Primero, con la emisión de un decreto firmado por el presidente López Obrador para prohibir la importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier sistema electrónico de administración de nicotina.

Después, el 31 de mayo de 2022, el mandatario mexicano emitió un nuevo decreto para prohibir su circulación y comercialización en el territorio nacional.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó, por mayoría de criterios, esta disposición porque vulneraba la libertad de comercio, mientras que algunos ministros argumentaron que también violaba el libre desarrollo de la personalidad.

En este sentido, el presidente López Obrador dijo que, si bien ahora no es constitucional su prohibición, debe haber límites, pues “no puede permitirse libremente un producto que hace daño, que destruye la salud de las personas”.

COFEPRIS ALERTA SOBRE DAÑOS A LA SLAUD POR SUSTANCIAS DE VAPEADORES

El mandatario citó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó de que estos dispositivos electrónicos pueden contener hasta 25 sustancias no declaradas y que son nocivas para la salud.

Entre ellas, enunció el dimetil éter, una sustancia altamente inflamable, o el linalol, usado como insecticida contra moscas y cucarachas.

“Además, no se puede permitir algo que oculte de qué están hechos los productos, qué sustancias tienen, que es lo que pasa con los vapeadores”, afirmó López Obrador.

Por ello, además de la prohibición de estos dispositivos en su próximo paquete de reformas constitucionales, analiza otros mecanismos legales para reducir su consumo, como un etiquetado que alerte al consumidor sobre lo nocivo de su consumo, como ocurre con los cigarrillos de tabaco.

“El Estado cumple con una responsabilidad social, lo que no se puede es quedarnos callados o decir: no pasa nada", afirmó. "No podemos ser cómplices o encubridores”, concluyó.

Momentos antes, el presidente mexicano también anunció que presentará una reforma a la Constitución para prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo “y otros asuntos relacionados”.

jsm/ppc/enb