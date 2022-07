AMLO niega persecución y complicidad con expresidente Peña Nieto

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó perseguir al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aprovechó para negar que tampoco tiene un pacto de impunidad con él tras la denuncia que el Gobierno interpuso la semana pasada en su contra.

“Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación, inventan cosas, hablan de pactos, de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información”, detalló López Obrador en el Palacio Nacional.

En su habitual conferencia de prensa, el presidente mexicano afirmó que la denuncia en contra del expresidente Peña, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el jueves pasado por operaciones irregulares, se dio por “cuestión de principios”.

Dijo que ya que se tenían indicios de un mal comportamiento financiero que arrojó el propio sistema de los bancos y que por eso se dio aviso a todas las autoridades competentes.

“Yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer que, como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en (la Secretaría de) Hacienda, son notificadas por los bancos a (la Unidad) Inteligencia Financiera”, explicó.

El pasado 7 de julio, la UIF dio a conocer una investigación "por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita" del expresidente Peña Nieto.

La denuncia se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR) por transferencias que ascienden a más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares) entre 2019 y 2021.

En este contexto, el expresidente del hoy opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) prometió "aclarar cualquier cuestionamiento" sobre su patrimonio.

La investigación afirma que una familiar del exmandatario le hizo estas transferencias a España, donde ahora reside Peña Nieto, quien además está vinculado con dos empresas no identificadas con "irregularidades fiscales y financieras".

Sin embargo, el actual presidente mexicano López Obrador insistió que desde su gestión “no promovemos estos juicios”, pero tampoco actúan "como tapadera”.

Afirmó que su planteamiento es mirar hacia adelante y dar el ejemplo “de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción se nos castigara”.

Recordó que promovió en 2021 una consulta para enjuiciar a expresidentes solo si el pueblo así lo quería, pero que no se alcanzaron los votos necesarios.

“Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta porque yo estoy pensando más hacia adelante, no es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es prevenir. La justicia no solo es castigar, la justicia también es prevenir, que no se cometan delitos”, aseveró.