El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) que cite a declarar al exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) “si hay elementos” sobre su responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

“Si la Fiscalía considera que se puede, y se deben dar elementos para llamar a declarar al expresidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo, nada más que se me hace del señor (Tomás) Zerón (exfuncionario de seguridad implicado en el caso) muy truculento el que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña”, indicó López Obrador en su conferencia matutina.

Las declaraciones del gobernante mexicano ocurren luego de que el periódico El Universal publicara una nota con declaraciones de Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien desde Israel respondió un cuestionario de 70 preguntas en donde acusó a Peña Nieto de construir la “verdad histórica”, la versión del Gobierno anterior para cerrar el caso Ayotzinapa.

Zerón aseguró, en dicho cuestionario, que la “verdad histórica” se organizó durante unas reuniones en la residencia oficial de Los Pinos, con la presencia de Peña Nieto y los secretarios de Defensa Nacional, Marina, y Gobernación, y el director del extinto Centro Nacional de Inteligencia (Cisen).

El extitular de la AIC afirmó que le instruyeron a él y a Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), salir a los medios de comunicación y dar la versión sobre que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados la misma noche de su secuestro en un basurero en Cocula, en Guerrero.

Además, no aceptó ninguna responsabilidad de su parte en el caso y dijo ser sólo un vocero de la versión que había creado el gobierno encabezado por Peña Nieto.

Sin embargo, este lunes, López Obrador respondió a las insinuaciones de que él protege al expresidente.

“ Yo no protejo a nadie, no soy tapadera , no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad porque no vamos de ninguna manera a utilizar chivos expiatorios o a caer en lo que antes aplaudían los medios”, apuntó.

Asimismo, apuntó que si Zerón recibió instrucciones sobre el caso, debería venir a México de Israel, donde está autoexiliado, a declarar y asumir su responsabilidad.

“Entonces si le dijo lo que está sosteniendo a Alejandro Encinas (extitular de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa), que venga y que lo ratifique en la Fiscalía”, señaló.

También señaló que la FGR podría proceder contra Peña Nieto, pero esto no se hizo desde un principio porque el exprocurador, Murillo Karam asumió la responsabilidad completa de los hechos.

El caso está por cumplir 10 años sin resolverse tras ocurrir el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Este caso ha sido polémico durante la Administración de López Obrador porque los padres de los desaparecidos le han acusado de no avanzar en su esclarecimiento, como prometió en su campaña electoral en 2018.