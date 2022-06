Amordazan, golpean y asaltan a pareja asiática dentro de su casa en California

En redes sociales está circulando un video tomado durante el robo dentro de una casa en San José, California a plena luz del día y con testigos.

Las imágenes, tomadas desde el tablero de un auto, muestran a un grupo de asaltantes montándose en la camioneta que robaban desde el interior del garaje luego de haber irrumpido en la casa con una pareja de ancianos en el interior.

El Departamento de Policía de San José reportó que los ladrones habían hecho mayores destrozos dentro de la casa y que incluso agredieron y golpearon a dos ancianos de origen asiático antes de abandonar la propiedad.

Las víctimas de origen chino, un hombre de 82 años y una mujer de 72, se encontraban descansando en su casa cuando los ladrones irrumpieron en su hogar con violencia.

Al entrar a la casa, los sospechosos los amordazaron y los encerraron en un baño para poder registrar la casa y saquearla durante dos horas.

Antes de irse, uno de los hombres golpeó a la víctima masculina con una pistola, les robaron las tarjetas bancarias y llamaron a un traductor para que les exigiera a los ancianos el PIN de seguridad.

Cuando se impacientaron, volvieron a agredirlos con golpes en la cabeza y cara y les lanzaron amenazas. Minutos después agarraron las llaves del auto que la pareja tenía en su garaje y huyeron.

El robo del vehículo fue grabado por un auto que pasaba por la calle y se estacionó en el frente; la policía obtuvo el video para facilitar la investigación y captura de los delincuentes.

Por su parte, en una entrevista que dio la hija de la pareja dijo que sus padres sintieron miedo cuando les exigieron los datos de la tarjeta bancaria y ellos, debido a la barrera del idioma, no pudieron comunicarse.

“El miedo comenzó cuando empezaron a impacientarse”, dijo la mujer.

En el video se escucha que la dueña del auto que los grabó, también familiar de la pareja, hace una llamada al 911 para reportar el asalto señalando que los adultos mayores estaban en el interior con un niño pequeño.

Durante un recuento de daños, la policía enlistó el robo de tarjetas bancarias, un auto, electrodomésticos, joyas, identificaciones y pasaportes. Según el testimonio de un transeúnte, al menos seis sospechosos entraron a la casa por la valla trasera de la propiedad y posteriormente por la ventana.

El incidente se está investigando por allanamiento de morada, asalto a mano armada, agresiones físicas a personas de la tercera edad, pero todavía está pendiente determinar si el brutal ataque y asalto fueron hechos con motivo de odio.

Todavía no hay paradero de los asaltantes; sin embargo, los agentes del Departamento de Policía de San José revelaron que más adelante los intrusos hicieron un segundo robo a mano armada con el auto de la pareja de víctimas.

The suspects also jumped the fence at this home.



The 1st victims’ daughter explained why she was proud of her parents for giving an interview:



“The story has to be told, especially f/Asians. I just want the community to watch out 4 each other.” #stopaapihate #StopAsianHate pic.twitter.com/TPAIbXok1s