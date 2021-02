Apagones afectan a casi 3 millones de personas en Texas

Cerca de tres millones de personas están sin electricidad este lunes en Texas por una tormenta invernal, que afecta a unos 40 estados de EE.UU., y que ha ocasionado el cierre de varios aeropuertos y de la mayor refinería de petróleo del país.

Según la página web poweroutage.us, que documenta los cortes de corriente, casi 2,8 millones de personas se encuentran sin electricidad en Texas; más de 325.000 en Oregón; casi 117.000 en Luisiana; y 106.631 en Misisipi.

La cadena de televisión CNN indicó que la Administración Federal de Aviación ha clausurado este lunes los aeropuertos de Baton Rouge Metro y de Lafayette, en Luisiana, debido al hielo y la nieve.

STEER CLEAR: Footage shows an 18-wheeler jackknife on an icy Interstate 10 near Roosevelt, Texas. No serious injuries reported.



Authorities in parts of the state are urging motorists to stay home as a major winter storm makes road conditions treacherous. https://t.co/rtddQhJ70Z pic.twitter.com/JiTEIWrblo