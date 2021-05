Aparecen varios paquetes de cocaína en playa de Texas

Las autoridades de un condado costero de Texas están pidiendo a los bañistas que no recojan ningún artículo sospechoso en el agua después de que varios paquetes de cocaína aparecieron en la playa los últimos días.

La policía del condado Matagorda informó que 50 kilos (110 libras) de la droga han llegado a las costas en la última la semana. Las autoridades no precisaron el área donde apareció la cocaína, pero Matagorda se encuentra en costas del Golfo de México, entre Corpus Christi y Galveston.

