Arnold Schwarzenegger urge a Putin a parar la guerra

El actor y político austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger urgió el jueves al mandatario ruso Vladimir Putin a parar la guerra "sin sentido" en Ucrania, en un video en el que denunció la "propaganda" del Kremlin y llamó "héroes" a los rusos que protestan contra el conflicto.

"Ucrania no comenzó esta guerra", afirmó la estrella de "Terminator" y exgobernador de California, en un emotivo mensaje dirigido al pueblo de Rusia y a las tropas rusas, publicado en su cuenta de Twitter, donde tiene 4,9 millones de seguidores.

