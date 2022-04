Arrestan a hombre por apuñalar 58 veces a su pareja en Nueva York

Un hombre en Nueva York es acusado del asesinato de su pareja, a quien apuñaló en 58 ocasiones, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

La Policía de Nueva York indicó que el sospechoso David Bonola mantenía desde hace dos años una relación íntima con la víctima, llamada Orsolya Gaal.

La mujer estaba casada y tenía dos hijos. El esposo y el hijo mayor se encontraban de viaje, mientras el otro niño de 13 años se encontraba en la vivienda al momento del ataque.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre llegó como trabajador de mantenimiento a su casa hace dos años. En ese tiempo comenzaron una relación que mantuvieron de forma intermitente y estaban por terminar.

El viernes pasado, la mujer acudió a un evento en Manhattan y luego regresó a su casa en Forest Hills. Al poco tiempo llegó David Bonola, quien no se sabe si entró con el permiso de Orsolya o con la llave que escondía en una parrilla.

Al parecer, los amantes comenzaron a discutir por su relación y el hombre sacó un cuchillo. El hombre la apuñaló 58 veces en el cuello, la mano, el brazo y el torso, según los reportes policiales.

Below is the knife recovered at the scene, believed to be the weapon used during the crime. pic.twitter.com/I1fgJWLGcV