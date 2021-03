Un hombre de Colorado podría pagar una multa de 250 mil dólares y pasar 20 años de prisión por negarse a utilizar un cubrebocas y orinar en el asiento de un avión en pleno vuelo de Alaska Airlines.

El pasajero abordó la aeronave en el aeropuerto de la ciudad de Seattle, en Washington, con destino a Denver, Colorado.

Durante el vuelo, el hombre, de 24 años de edad, se negó a utilizar el cubrebocas. El sujeto se acomodó en su asiento para que pareciera que estaba dormido.

Según declaró el viajero al FBI, él se encontraba en estado de ebriedad, pues había tomado varias cervezas y un par de shots antes de subir al avión.

Los asistentes de vuelo lo despertaron cuando se percataron de que no usaba cubrebocas, ya que es obligatorio en los aviones durante la pandemia de Covid-19. El pasajero golpeó a una de las azafatas, pero afirma que no recuerda lo que ocurrió en el aire.

Posteriormente, un pasajero que viajaba cerca del hombre notificó que se estaba orinando en su asiento y los asistentes de vuelo lo volvieron a despertar.

El sujeto fue arrestado el pasado 9 de marzo, en cuanto el avión aterrizó en el aeropuerto de Denver.

