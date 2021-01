Arrestan a manifestante pro-Trump con sudadera nazi

Un manifestante pro-Trump que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada, vestido con una sudadera nazi, sido identificado y arrestado en Newport News, Virginia.

En redes sociales se hizo viral una fotografía de los disturbios en Washington DC donde aparece un hombre identificado como Robert Keith Packer vestido con una sudadera con el estampado “Camp Auschwitz”.

La sudadera hizo alusión a los campos de concentración nazis en donde murieron cerca de 1.1 millones de personas, principalmente judíos, durante la Segunda Mundial.

En la parte inferior, la prenda tenía la frase estampada “El trabajo trae libertad”, lo que en alemán se traduce como “Arbeit macht frei”, que estaba en las puertas del campo de concentración.

Las imágenes del estadounidense se hicieron virales en internet y provocaron indignación por la violencia a la que se insta y por la historia del más grande genocidio que evoca; incluso los expertos lo han visto como una tendencia “preocupante” a nivel nacional.

Hunt these treasonous criminals and arrest them. Especially the fellow with the Camp Auschwitz sweatshirt. pic.twitter.com/5m2LFnEdtC

Esta sudadera fue uno de los tantos símbolos y sentimientos antisemitas vistos durante los disturbios del Capitolio la semana pasada, cuando los simpatizantes de Trump se negaron al reconocimiento del nuevo presidente electo, Joe Biden.

Según los registros judiciales, Keith Packer fue detenido en la Cárcel Regional Western Tidewater de Suffolk con una orden de arresto de Washington DC en la que se le adjudican cargos federales por ingresar ilegalmente a un área restringida y entrada violenta, además de conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

Un vecino del hombre le dijo a CNN que Packer es un extremista desde hace mucho tiempo contínuamente en medio de conflictos con la ley. “Siempre ha sido muy extremo y vocal sobre sus creencias”, dijo el vecino de forma anónima.

BREAKING: terrorist in a “Camp Auschwitz” shirt during the Capitol attack—identified as Robert Keith Packer of #Virginia.



The bottom of his shirt stated, "Work brings freedom," translation of "Arbeit macht frei" on the camp's gates.



ARREST HIM NOW.https://t.co/Mj9i39rLnq pic.twitter.com/HJMBv5GbMU