Arrestan a mujer en Florida por meter a niño en secadora de ropa

Una mujer de Florida fue detenida por meter a una secadora para la ropa a un niño de cuatro años de edad, lo que le causó severas lesiones al menor.

De acuerdo con los reportes, la mujer de 35 años estaba a cargo del cuidado del menor, en una vivienda de la ciudad de Eustis, el pasado primero de febrero.

Según contó el pequeño, Amber Chapman lo puso en la secadora junto con varias toallas, la encendió y lo dejó varios minutos dentro dando vueltas. La mujer abrió la puerta por un momento, pero luego la volvió a cerrar y el niño siguió con los giros.

Debido a las lesiones que presentaba en ojos, rostro, orejas, hombros y espalda, el menor ingresó al Hospital UF Health Leesburg de Florida.

Investigaciones de expertos en protección infantil revisaron al niño y señalaron que los golpes coincidían con su versión sobre la secadora, aunque no está totalmente comprobado.

A más de dos meses de la agresión, Amber fue detenida el sábado pasado por la Policía en el condado de Lake, un día después de que se giró una orden de arresto.

