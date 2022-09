Arrestan a padre e hija por quemar vivo a un mapache en Florida

Un padre y su hija fueron arrestados en el condado de Sarasota, en la costa oeste de Florida (EE.UU.), y acusados del delito de "crueldad animal agravada" por un vídeo viral en las redes sociales en el que se muestra cómo queman vivo a un mapache en un contenedor de basura, informó este viernes la oficina del alguacil.

Agentes de la Unidad de Agricultura fueron notificados de un vídeo en Snapchat en el que aparecía un mapache en un contenedor de basura mirando a la cámara sin ningún signo de agresividad.

En el video se pueden ver los restos carbonizados del animal tras ser quemado con gasolina, señaló en un comunicado la oficina del alguacil de Sarasota.

Many citizens asked about our investigation into a disturbing viral video of a raccoon being burned alive in a dumpster. Today we share another video likely to go viral depicting the two people responsible. Alicia + Roddy Kincheloe are behind bars following one of the (con’t) pic.twitter.com/AcuWDujCiJ