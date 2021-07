Arrestan a pasajero por tocar a adolescente en vuelo hacia Montana

Un hombre fue arrestado en Montana, Estados Unidos, por tocar de forma indebida el cuerpo de una adolescente de 15 años, durante un vuelo de tres horas de duración.

El caso de abuso se registró el pasado 8 de julio, luego de que el avión de Allegiant Airlines despegó de Austin con destino al Aeropuerto Internacional Bozeman Yellowstone.

La joven se encontraba en el asiento ubicado junto a la ventana de la aeronave, espacio que aprovechó el sujeto de 76 años de edad, identificado como Vincent Kopacek, para meter su mano.

La menor se encontraba de vacaciones con su familia. Su hermana y su madre estaban sentadas junto a ella, mientras su padre y hermano viajaban filas adelante.

Kopacek, quien estaba sentado detrás de la adolescente, metió su mano en el espacio ubicado entre la ventana y apretó su brazo. Luego pasó su mano entre el torso y el brazo de la víctima. La adolescente declaró que el hombre tocó sus senos y cintura “con sus manos secas y ásperas” durante las tres horas de vuelo.

Según narró, el pasajero trató de tocar la parte delantera de sus pantalones pero ella se movió para cubrirse. En varias ocasiones intentó impedirle que la tocara al acomodarse de otra forma en el asiento, pero el sujeto insistía con los tocamientos.

Luego de que el avión de Allegiant Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional Bozeman Yellowstone, la joven contó a sus padres sobre el abuso.

La familia recurrió al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para presentar su denuncia y presentó como prueba cerca de 20 videos cortos que había tomado la adolescente de Vincent Kopacek.

