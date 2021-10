Arrestan a sospechosa por empujar a mujer al metro de Times Square

Una mujer fue arrestada por haber intentado matar a una usuaria del metro de Times Square arrojándola mientras el tren pasaba.

En un video que está circulando por las redes sociales, la sospechosa, identificada como Anthonia Egegbara, de 29 años, aparece esperando el metro en Times Square sentada en una de las bancas, al momento que pasa el tren, se levanta y empuja a una usuaria que se encontraba parada en la plataforma.

Al momento de la agresión, la usuaria choca contra el tren en movimiento ocasionándole lesiones de gravedad.

Afortunadamente el convoy ya había pasado por lo que golpeó un costado de los primeros vagones en lugar de caer a las vías y ser arrollada.

De acuerdo con los informes del medio WCBS-TV, la víctima, Lenny Javier, de 42 años, fue trasladada de emergencia al hospital Monte Sinaí Oeste con fractura en la nariz y la barbilla, además de las piernas.

“Mi cara está hinchada, tengo la nariz rota, la barbilla fracturada”, dijo Javier al medio después de haber sido atendida.

“Nunca pensé que me pasaría a mí. Alguien debe asumir la responsabilidad de esto, porque no puede estar sucediendo”, añadió.

Hasta el momento se sabe que Anthonia cronometró el ataque para que la mujer se estrellara contra el tren justo en el momento en que avanzaba junto a la plataforma.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que la agresora fue identificada un día después del incidente y arrestada bajo los cargos de intento de asesinato.

Después de identificarla por el video de vigilancia, las autoridades se pusieron a buscarla para evitar que volviera a atacar, ya que este no ha sido su único arresto, sino el séptimo.

En un informe presentado por las autoridades, se especifica que Egegbara ha sido arrestada varias veces por crímenes “que aterrorizan a los neoyorquinos” incluidos vandalismo a las instalaciones del metro del Bronx, golpes a una mujer de 40 años, robo con violencia a una mujer de 57 años, conducta desordenada con peleas y golpes y acoso a una transeúnte de 18 años en Wilson Avenue, Brooklyn.

La policía descubrió que la mujer de origen nigeriano pertenece a una organización de refugio para mujeres ubicada en el hotel Far Rockaway Queens, lugar donde también vive.

La agresora fue arrestada y enviada a un hospital especializado para ser evaluada mentalmente a pesar de que no se ha esclarecido la razón del asalto hacia la usuaria.

“Este ataque no provocado fue absurdo y sin sentido”, señaló el director de comunicaciones interior de la Autoridad Metropolitana de Nueva York.

“La ciudad necesita proporcionar servicios de salud mental adicionales para ayudar a aquellos que puedan ponerse en peligro a sí mismos y a los demás. La rápida identificación y arresto de la policía de Nueva York en este caso hace que los pasajeros estén más seguros”.

29-year-old Anthonia Egegbara has been charged with attempted murder. Spotted in the subway system earlier today, in the vicinity of where it happened, and was arrested. pic.twitter.com/ZBA09foYYC