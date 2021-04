Arrojan bicicleta a hombre que protestaba contra cubrebocas en Canadá

Un hombre rompió con una bicicleta la ventana de un vehículo que participaba en una manifestación en contra del uso del cubrebocas en Vancouver, Canadá.

En el asiento del copiloto, un sujeto utilizó un altavoz para difundir en Main Street de Vancouver un discurso en contra de las medidas sanitarias decretadas por la pandemia de Covid-19.

“Felicidades por seguir la narrativa, confiar en los medios y no cuestionar nada. Definitivamente no hay una operación psicológica ocurriendo cuando estás convencido de una realidad que se basa en el miedo y que no tiene nada que ver con lo que realmente sucede”, eran las frases sarcásticas que difundía el manifestante cuando fue agredido por un ciclista.

El hombre golpeó el altavoz y trató de arrebatárselo mientras le gritaba al copiloto que cecasa du discurso en contra de los cubrebocas. Al no lograrlo, arrojó su bicicleta hacia la ventana.

El automovilista avanzó lentamente, pero al estar en el tráfico, el ciclista los alcanzó y terminó rompiendo una de las ventanas del vehículo.

“¿Ya estás contento? Estamos tratando de despertar a toda la gente de aquí”, reclamó el manifestante luego de que el sujeto estrelló la bicicleta.

Finalmente, piloto y copiloto lograron avanzar por el Main Street de Vancouver y luego se detuvieron para sacudirse los cristales rotos.

Según informó la Policía de Vancouver a medios locales, los testigos detuvieron al ciclista hasta que llegaron los agentes para arrestarlo, el pasado 27 de marzo. El sujeto ahora enfrenta cargos por agresiones.

Lee también: Revelan video de policías esposando a niño de 5 años en Maryland

p