Así fue el rechazo de los británicos a Meghan Markle en tributo a la reina Isabel II

La asistencia de Meghan Markle a las despedidas de la reina Isabel II y su aparición en público en Windsor con los príncipes de Gales y Harry provocó una reacción mixta entre los británicos que aún sienten adoración hacia ella y quienes rechazan las declaraciones explosivas contra la familia real.

Luego de recorrer la acera del castillo de Windsor para ver los tributos a Su Majestad, Meghan y los príncipes se acercaron para saludar a las multitudes.

Cuando Meghan se acercó a estrechar las manos a los asistentes, hubo quien la rechazó y desairó su intento de saludar, demostrando su descontento por presentarse en Reino Unido luego de las declaraciones que dio con Oprah y en Vogue sobre racismo y la supuesta discriminación que vivió como miembro real.

Una de las personas que estaban en primera fila parecía enojada por su asistencia, y cuando Meghan se acercó a saludarla, ésta miró hacia otro lado y le negó el saludo, incluso evitó el contacto visual y no mostró intención en estirar el brazo.

Prince William, Prince of Wales has invited his brother Harry and Meghan markle to join him & his wife, Princess of Wales, to look at flowers and meet Crowds outside Windsor Castle.



The crowds was excited to meet the new Princes of Wales But no to those who grieve the Queen! pic.twitter.com/UBJZaRjQY8