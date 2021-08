Así fue la lujosa fiesta por el cumpleaños 60 de Barack Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama ofreció una lujosa fiesta para celebrar su cumpleaños sesenta. El demócrata había anunciado que se suspendería el evento por el repunte de casos de Covid-19 en el país, pero finalmente la realizó este sábado.

La celebración, con más de 400 invitados, se llevó a cabo en la mansión que tiene la familia Obama en la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts.

Aunque la fiesta estuvo bajo un estricto control de seguridad, a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos, y que estaba prohibido compartir imágenes, la cantante Erykah Badu y dos DJ publicaron algunas fotografías y videos del evento.

En el jardín de la propiedad se instaló una carpa gigante para que los invitados estuvieran al aire libre.

La lista de invitados de la fiesta de Barack Obama incluía a figuras reconocidas de la industria del entretenimiento como Tom Hanks, Beyonce, Jay-Z, George Clooney, Bruce Springsteen, Steven Spielberg y Bradley Cooper. Según los reportes, originalmente había 700 invitados en la lista pero se redujo a 400 por el repunte de la pandemia.

Además, el cantante John Legend y Alicia Keys fueron los encargados de cantar el "Happy Birthday" al cumpleañero.

El expresidente fue filmado recorriendo la pista de baile mientras mostraba sus mejores pasos y sostenía un micrófono. El atuendo que seleccionó para la noche fue una camisa de color gris claro y unos pantalones blancos.

Los DJ TJ Chapman y Trap Backham mostraron en sus redes sociales la comida y bebidas que se ofrecían a los invitados, al igual que las servilletas y cubrebocas con la marca del evento, aunque en las imágenes se observaba a todos sin mascarillas.

El menú de la fiesta de cumpleaños de Obama incluía opciones con pollo, carne de res y camarones, pero también había alternativas para vegetarianos a cargo de Questlove. En la barra libre había todo tipo de botellas de licor y cocteles adornados con malvaviscos derretidos.

Después de que los artistas publicaron las fotografías, anunciaron que habían tenido que borrarlas debido a las reglas de la lujosa fiesta de Barack Obama.

Debido a la gran cantidad de invitados que había en la fiesta, el tráfico para salir de la mansión en la exclusiva isla de Martha's Vineyard se extendió por varios metros.

