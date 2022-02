Así se vio el megarrayo que marcó récord en extensión y duración

Dos megarrayos registrados en América -del Norte y del Sur- rompieron récords mundiales por la extensión y duración que tuvieron, lo que ha hecho revisar el valor de la mayor distancia recorrida por un rayo, que en este caso llegó a cubrir 768 kilómetros, 60 kilómetros más que el récord anterior, dijo hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Esos fenómenos ocurrieron en 2020, pero los científicos han tenido que analizar una vasta cantidad de información recogida a través de la tecnología satelital más moderna para confirmar y validar los nuevos récord.

El récord por distancia horizontal de un rayo se registró en el sur de Estados Unidos el 29 de abril de 2020, cuando alcanzó 768 kilómetros, lo que los expertos han indicado que equivale a la distancia entre Londres y la ciudad de Hamburgo, en Alemania.

Shocking! Within this cluster of storms, a single lightning bolt captured by @NOAASatellites in April 2020 was recently certified by the @WMO as the world’s longest flash on record with a distance of 477 miles. MORE: https://t.co/LdDQ0Avdll #Megaflash #Lightning #Weather pic.twitter.com/FzD9ShfnRR