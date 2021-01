Así será la atípica investidura de Joe Biden en Washington D.C.

Un día de toma de posesión como ningún otro en Washington. Joe Biden y Kamala Harris serán investidos presidente y vicepresidenta el miércoles 20 de enero en una capital desierta y ocupada por el ejército.

Las autoridades exhortaron a los residentes de Washington a quedarse en casa para seguir virtualmente la ceremonia de toma de posesión del 46° presidente de los Estados Unidos, para no correr riesgos con la epidemia de covid-19. También hicieron un llamado para que la gente no viaje desde otros estados a la capital.

Aunque quieran seguir la investidura, los ciudadanos se verán disuadidos de hacerlo por el gigantesco despliegue de fuerzas de seguridad en la capital, a raíz de la invasión del Congreso del 6 de enero por seguidores del presidente saliente Donald Trump, en la que murieron cinco personas.

In two days, @JoeBiden will be the President of the United States.



Watch it happen: https://t.co/32suUKgppP pic.twitter.com/eQ4gtKXDz3