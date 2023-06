Así sobrevivieron cuatro niños durante 40 días en la Amazonía colombiana La hermana mayor, de 13 años, puso en prácticas sus conocimientos sobre la selva y logró proteger a sus tres hermanitos

Durante 40 niños, cuatro niños perdidos lograron sobrevivir a la Amazonía colombiana.