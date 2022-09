Atacante de escuela en Rusia vestía camiseta con símbolos nazis

Un hombre mató a tiros a 17 personas el lunes en una escuela del centro de Rusia para luego suicidarse, informaron las autoridades. Otras 24 personas resultaron heridas.

El ataque ocurrió en la Escuela 88, en Izhevsk, una ciudad unos 960 kilómetros (600 millas) al este de Moscú, en la región de Udmurtia.

Según un comunicado del Comité Investigador de Rusia, el agresor era Artyom Kazantsev, de 34 años, egresado de la misma escuela, y vestía una camiseta negra con “símbolos nazis”. No se dieron a conocer los motivos del ataque.

Breaking: 7 people were killed in a school shooting in the city of Izhevsk, Russia, 4 are adults and 3 are children as confirmed by the head of the region



8 others were injured. 3 are in critical condition.



