Atan con cinta a adolescente que intentó romper ventana de avión en EU

Un adolescente de 13 años de edad fue atado con cinta adhesiva en pleno vuelo de American Airlines, en Estados Unidos, luego de pelear con su mamá y patear una ventana para intentar romperla.

Los hechos ocurrieron el martes pasado en un avión que viajaba de Maui, Hawái, y Los Ángeles, California.

Los pasajeros que se encontraban a bordo declararon que el joven comenzó a discutir con su madre casi una hora después del despegue y la agredió físicamente. Luego, el adolescente trató de patear la ventana que se encontraba junto a su asiento.

Debido a su comportamiento, los asistentes de vuelo tuvieron que intervenir para controlar al viajero de 13 años de edad.

Otros pasajeros que se encontraban en el avión grabaron en video el momento en que uno de los asistentes utilizó cinta adhesiva gris para inmovilizarlo al atarlo en su asiento, mientras dos hombres lo sostenían.

American Airlines staff duct tape 13-year-old boy to his seat after he reportedly tried to kick out a window. https://t.co/CxFdQHsEfP pic.twitter.com/l6h9eWBpBM

Debido al incidente, el avión de American Airlines tuvo que ser desviado a Honolulu, la capital de Hawái, lo que retrasó cinco horas el aterrizaje en Los Ángeles.

El adolescente se quedó en Honolulu luego de que el avión se desvió y no se reportó ningún herido durante el vuelo.

En las últimas semanas se han registrado varios incidentes con pasajeros en los que los trabajadores de las aerolíneas han tenido que usar cinta para asegurar a los viajeros en sus asientos.

El reporte anterior se registró el 3 de agosto en un avión de Frontier de Filadelfia a Miami. En este caso, el pasajero fue inmovilizado por tocar de forma inapropiada a dos asistentes de vuelo.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx