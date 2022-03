Ataque ruso en Kiev, en la misma zona donde Hitler exterminó a más de 30 mil judíos

Cinco personas murieron o y otras cinco resultaron heridas tras el bombardeo ruso de esta tarde contra la torre de televisión de Kiev, informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en su página de Facebook.

El ataque ocurrió en el mismo barrio que el sitio de Babi Yar, un lugar donde los nazis mataron a más de 30,000 judíos en dos días en 1941. Este lugar es un memorial importante.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reprochó al mundo por no actuar contra Rusia.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…