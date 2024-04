El famoso audio de ‘se compran colchones, tambores, refrigeradores…’ que se volvió parte de la cultura popular mexicana en los últimos años, adquirió un nuevo matiz en las calles de Ciudad de México luego de que se viralizara su uso en otro idioma.

A través de redes sociales, usuarios captaron el presunto momento en que una camioneta con trabajadores dedicados a la compra y venta de fierro, pasó por la colonia Roma, conocida por ser uno de los lugares con mayor asentamiento extranjero, pero con el singular audio en inglés.

‘’“We purchase matresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling”, se escucha.

Aunque la grabación original tiene origen en octubre de 2023 y es un montaje con el audio sobrepuesto, en X (antes Twitter) los cibernautas confirmaron que es una actividad que en realidad ocurre en algunas zonas de Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo y otras regiones capitalinas.

‘’Junto a la oficina acaba de pasar el fierro viejo con el sonido en inglés’’, ‘’¿Lo soñé o acabo de escuchar la mítica melodía del fierro viejo en inglés?’’, ‘’En mi colonia ya están pasando los del fierro viejo con el sonido en inglés’’, confirmaron.

¿Quién hace la voz del fierro viejo?

María del Mar Terrón, una joven originaria del Estado de México, es la encargada de darle voz al emblemático sonido del fierro viejo que se popularizó por las camionetas dedicadas a la compra y venta de productos.

La joven, también conocida como ‘Marimar’, grabó el audio en 2005 en un casete como una forma de ayudar a su padre, Marco Antonio Terrón, para potencializar sus compras y adquirir nuevos clientes con la venta de fierro viejo.

En la actualidad, el sonido que se volvió un referente cultural en México, se encuentra registrado en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pero según diversas entrevistas, los propietarios no reciben retribuciones económicas por su uso generalizado por los ferrovejeros.

¿Qué hace en la actualidad "Marimar", la ‘’niña fierro’’?

María del Mar Terrón se denomina a sí misma como ‘la niña fierro’ y en la actualidad comparte su vida diaria a través de TikTok, donde también muestra algunos videos interpretando la melodía con su voz adulta.

En una de las grabacioness, se puede observar al Grupo Merenglass, interpretes de ‘La mujer del pelotero’ o ‘El baile del oso’, cantando al ritmo de ‘’Se compran, colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, ¿o algo de fierro viejo que vendan?’’.

Además, tras la muerte de Cristina Pacheco, la joven publicó una entrevista que le realizó la periodista para conocer su historia.

‘’Hace 10 años estuve con la señora Cristina Pacheco, el tiempo vuela demasiado rápido, la recuerdo con cariño. Descanse en paz’’, comentó.