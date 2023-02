El número de latinos que emigran a Estados Unidos con un negocio creció en 34% durante los dos últimos años, liderados por los mexicanos, quienes tuvieron igual crecimiento, aún en medio de la covid-19, reveló Víctor Parra, vicepresidente de Global Business Intelligence (GBI).

De acuerdo con datos de la consultora internacional en negocios y tecnología, esto contrasta con el aumento del 1 % en el número total de propietarios de negocios en todo Estados Unidos.

En una entrevista con EFE, Parra destacó que en la actualidad existen más de 1,2 millones de emprendedores mexicanos en Estados Unidos, de los que 49 % son mujeres.

Esto tiene relación con los 60 millones de latinos que habitan, trabajan o lideran un negocio en Estados Unidos, de los que un 60% son mexicanos.

El vicepresidente de GBI dijo que la fuerza de latinos al frente de negocios estadounidenses representa por lo menos 500,000 millones de dólares de ventas anuales, un 4,4 % de las ganancias totales en aquel país.

Asimismo, mencionó que, a través de sus negocios, siendo las franquicias las de mayor potencial, se generan el 5,5 % de empleos formales, equivalente a por lo menos 3 millones de personas en Estados Unidos.

“Entonces no son solamente mano de obra, no estamos hablando de obreros, no estamos hablando de la fuerza agroalimentaria o de construcción, sino personas que han decidido emprender sus propias compañías”, señaló Parra.

Según la consultora internacional, uno de los motivos principales por los que los mexicanos se interesan en abrir un negocio en Estados Unidos, es que cada vez hay más comunidad latina en ese país que puede ser cliente potencial.

MUJERES LATINAS NO SE QUEDAN ATRÁS

El vicepresidente de GBI también resaltó que el emprendimiento por parte de mujeres latinas crece a un ritmo acelerado, pues el número de empresas lideradas por este género ha crecido un 200 % en el periodo señalado.

“Si hablamos de las mujeres latinas es aún más impresionante el ritmo acelerado con el que crecen, pues 6,4 millones de mujeres son dueñas de negocios hoy en Estados Unidos y crean oportunidades laborales a poco más de 9 millones de personas”, destacó.

Asimismo, sostuvo que una de cada 10 empresas lideradas por mujeres corresponde a una mujer latina en Estados Unidos.

Además, Parra explicó que las mujeres latinas también incursionan en otros sectores de emprendimiento como en restaurantes y servicios e incluso en la construcción, diversificando giros tradicionales asociados a la industria agroalimentaria, belleza, moda y estética.

“Especialmente, después la pandemia, han crecido más de 200 % y la cantidad de emprendedoras latinas ha crecido más que cualquier otro grupo”, añadió el vicepresidente de la consultora internacional.

El vicepresidente de GBI, que también ayuda a migrantes con los trámites para establecerse en Estados Unidos con un negocio formal, indicó que los mecanismos para acceder al mercado más grande a nivel global son cada vez más accesibles.

En este sentido, detalló que a la fecha un mexicano, y en general, cualquier latino, puede invertir por lo menos 100.00 dólares y obtener una visa de inversionista para vivir hasta cuatro años y renovarla indefinidamente mientras su negocio se mantenga en operación con al menos dos trabajadores directos.