No, no se trata de un episodio de The Walking Dead, está sucediendo en la realidad y tiene aterradas a las autoridades de Estados Unidos.

Se trata de una droga zombie que devora carne y que tiene en alerta a las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York por su rápida expansión.

De acuerdo con los informes, ha surgido el tranquilizante animal xilazina, una droga que tiene efectos terribles sobre la carne del cuerpo y que puede ser letal si se combina con narcóticos como el fentanilo , la heroína o la cocaína.

“La xilazina es un problema para todo el país”, alertó Frank Tarantino, director de la división de Nueva York de la Administración de Control de Drogas (DEA).

“El fentanilo es la droga más mortal a la que nos hemos enfrentado. Cuando agregas xilazina, se vuelve aún más letal”.

La xilazina ha sido reportada principalmente en Nueva York y en Los Ángeles, con casos en los que la carne y los músculos se pudren por necrosis y donde los pacientes mueren cuando es consumida junto con fentanilo.

La fiscal de narcóticos de Nueva York, Bridget Brennan le dijo al New York Post que los recientes casos han sido vinculados a fentanilo. “Se ha vuelto cada vez más frecuente en las sobredosis fatales en la ciudad de Nueva York y siempre se encuentra con fentanilo”, dijo.

Tan sólo en Nueva York se ha reportado un aumento de muertes vinculadas a sobredosis de xilazina de hasta un 36 por ciento entre enero y octubre de 2022, comparado con datos del 2021, dijo la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York.

¿Qué es la xilazina?

La xilazina, también conocida como tranq, es un tranquilizante aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) para uso veterinario para relajar músculos y sedar a animales de gran tamaño como los caballos; no está aprobada para uso en humanos.

Combinado con otras drogas, el tranq desarrolla heridas graves y necrosis que conduce a la amputación. Normalmente la naloxona revierte los efectos de los opioides, pero debido a que el tranq no es uno de ellos, la naloxona no hace efecto para combatir los efectos.

Xilazina; la nueva amenaza mortal entre las drogas

Anne Milgram, directora de la DEA, dijo en un informe que el uso de xilazina está empeorando la amenaza de drogas en Estados Unidos.

“La xilazina está haciendo que la amenaza de drogas más mortal que nuestro país haya enfrentado, el fentanilo, sea aún más mortal. La DEA ha incautado mezclas de xilazina y fentanilo en 48 de 50 estados”, señaló.

“El Sistema de Laboratorios de la DEA informa que en 2022 aproximadamente el 23 por ciento del polvo de fentanilo y el 7 por ciento de las pastillas de fentanilo incautadas por la DEA contenían xilazina”, agregó.