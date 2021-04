Auto accidentado de Tesla no tenía el “piloto automático”: Musk

Elon Musk ha defendido los sistemas de ayuda a la conducción de los vehículos de su compañía, Autopilot y Full Self Driving (FSD), al afirmar que no estaban activados en el Tesla Model S sin conductor que se estrelló el sábado, causando la muerte a sus dos ocupantes.

Mientras las autoridades estadounidenses investigan el accidente, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, afirmó en las últimas horas, en respuesta a los tuits de varios usuarios, que el mortal accidente del sábado en el condado de Harris (Texas, Estados Unidos) se produjo sin que el sistema Autopilot estuviese activado.

El controvertido empresario respondió al tuit de un internauta que cuestionaba un artículo sobre el accidente en The Wall Street Journal, y dijo que "su investigación es mejor que la de los profesionales" del periódico.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC