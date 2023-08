Autor de la masacre en sinagoga de Pittsburgh, sentenciado a pena de muerte Robert Bowers perpetró el ataque antisemita más mortífero en la historia estadounidense

Condenan a muerte al autor del ataque en una sinagoga de Estados Unidos en 2018, (Photo by - / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS