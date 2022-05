Bad Bunny impone récord de ventas con su álbum "Un Verano Sin Ti”

"Un Verano Sin Ti", el nuevo disco del artista urbano puertorriqueño Bad Bunny, estableció récords de ventas de Billboard, así como en las plataformas digitales musicales de Spotify y Apple Music, se informó este jueves.

Según detallaron los representantes de Bad Bunny en un comunicado de prensa, "Un Verano Sin Ti" debutó #1 en el listado de todos los géneros Billboard 200, haciendo historia nuevamente como el segundo disco completamente en español en liderar el tope del listado.

El otro disco fue "El Último Tour Del Mundo", también de Bad Bunny y lanzado en 2020, el cual se convirtió en el primer álbum en español en lograr dicha posición desde los comienzos del listado en 1956.

El disco vendió además 274,000 unidades, equivalentes a más de 356,55 millones de reproducciones.

Dicha cantidad de ventas le valió a Bad Bunny a casi triplicar su propio récord que sostenía de su disco, "YHLQMDLG", el cual alcanzó más de 201,4 millones de reproducciones en su primera semana de estreno en 2020.

Every artist in history to chart at least 22 songs on the #Hot100 simultaneously:@sanbenito @Drake @kanyewest @LILUZIVERT @LilTunechi @taylorswift13