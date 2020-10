Barron e Ivanka, hijos de Donald Trump, dan negativo a prueba de Covid-19

Barron, el hijo de 14 años de Trump y Melania que vive con ellos en la Casa Blanca, ha dado negativo en la prueba de COVID-19, al igual que Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, que son asesores del mandatario y están en contacto frecuente con él.

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, dijo este viernes que tiene "síntomas leves" de COVID-19 y se encuentra "bien", horas después de que su marido, el presidente estadounidense Donald Trump, revelara que ambos han dado positivo por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.